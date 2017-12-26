Что нельзя дарить на Новый год 2018

26.12.2017 07:58

Существуют вещи, которые согласно суевериям не стоит дарить, иначе они принесут своего владельцу только горе и несчастья. Если верить приметам, то не всякая дорогая или роскошная вещь станет хорошим подарком. Есть презенты, которые могут сделать своего владельцы несчастным.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД

1. Ножи и вилки. Такой подарок может отрицательно сказаться на здоровье, внести разлад в отношения.

2. Ножницы. Перекраивают жизнь, разрывают отношения с окружающими.

3. Зажигалка, портсигар – к разлуке.

4. Бритвенный станок – к "срезанию" успеха и удачи.

5. Перчатки. Получив их в подарок, человек оказывается во власти дарителя.

6. Носовой платок – к слезам, болезням и неприятностям.

7. Ремень – делает человека скованным, ему будет трудно чего-то добиться.

8. Часы – к разлуке и не только. Говорят, они вполне в состоянии положить конец счастливой жизни.

9. Зеркало. Забирает красоту, молодость и радость, особенно если речь идет о старинном зеркале.

10. Пустой кошелек. Если внутри нет хотя бы небольшой денежки, такой подарок пустит вас по миру!

11. Жемчуг – к слезам.

12. Цепочка – к разлуке.

13. Шарф – к прекращению отношений.

Источник kp.ua.