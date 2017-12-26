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Что нельзя дарить на Новый год 2018
Существуют вещи, которые согласно суевериям не стоит дарить, иначе они принесут своего владельцу только горе и несчастья. Если верить приметам, то не всякая дорогая или роскошная вещь станет хорошим подарком. Есть презенты, которые могут сделать своего владельцы несчастным.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД
1. Ножи и вилки. Такой подарок может отрицательно сказаться на здоровье, внести разлад в отношения.
2. Ножницы. Перекраивают жизнь, разрывают отношения с окружающими.
3. Зажигалка, портсигар – к разлуке.
4. Бритвенный станок – к "срезанию" успеха и удачи.
5. Перчатки. Получив их в подарок, человек оказывается во власти дарителя.
6. Носовой платок – к слезам, болезням и неприятностям.
7. Ремень – делает человека скованным, ему будет трудно чего-то добиться.
8. Часы – к разлуке и не только. Говорят, они вполне в состоянии положить конец счастливой жизни.
9. Зеркало. Забирает красоту, молодость и радость, особенно если речь идет о старинном зеркале.
10. Пустой кошелек. Если внутри нет хотя бы небольшой денежки, такой подарок пустит вас по миру!
11. Жемчуг – к слезам.
12. Цепочка – к разлуке.
13. Шарф – к прекращению отношений.
Источник kp.ua.
Теги: Украина, Донбасс, подарки, приметы, суеверие, Новый год
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