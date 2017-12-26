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Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
26.12.2017 21:34
Один из водителей выложил в Фейсбук удивительные фокусы заправщиков на одной из известных АЗС.
Вы удивитесь, но в 50-литровый бак заправщики умудрились «втиснуть» 60 литров. Водитель вызвал полицию.
НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ МАШИНИ! Заправка ОККО, вул. Богатирська, 2. Прямо зараз в бак емністью 50 літрів "заправили“ 60 літрів. Максимально в бак входить 52 - перевірено досвідом. Викликав поліцію, написав заяву.
Не заводи машину! Okko okko, ул. Bogatirsʹka, 2. Прямо сейчас в bac emnístʹû 50 л "сделал" 60 л. Максимальная в баке включает 52-проверил опыт. Он позвонил в полицию, написал заявление.
Источник Важные новости.
Теги: Донбасс, украинцы, заправка, обман, АЗС
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