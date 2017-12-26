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Король то голый
Большинство украинцев не поддерживают ни одну из шести реформ, предложенных правительством и президентом. Таким образом можно констатировать, что десятки тысяч жертв в кровопролитном конфликте, бойня на Майдане, разделенная Украина, утерянные территории и хаос в стране, все было напрасно. Король голый, власть никчемная, а настоящими реформами не то, что не пахнет! Страна деградировала при безумном олигархе так, что нам понадобится 50 лет чтобы вернутся на уровень жизни как при “злочыной владе агентов Путина”. Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова, сообщает ZN.UA.
Лучше всего опрошенные относятся к реформе образования: 26% за, 41,8% — против, 11,7% — безразлично, 20,5% затруднились ответить.
К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% – негативно, 6,9% — безразлично, 15,0% — затруднились ответить.
Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% — относились безразлично, 16,3% — затруднились ответить.
К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% — безразлично, 22,5% — затруднились ответить.
Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% — относились безразлично, 26,3% — затруднились ответить.
К приватизации госпредприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% — затруднились ответить.
Опрос проводился 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключение оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Теги: Украина, Донбасс, опрос, олигарх, Майдан, власть, реформы
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