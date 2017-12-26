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Минималка 4100 гривен: в Минфине предупредили о возможной жесткой реакции МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) предпримет жесткие экономические меры в случае официального оформления украинским руководством инициативы о повышении минимальной зарплаты до 4100 грн без наличия на то достаточных экономических оснований. Об этом "Экономической правде" сообщил источник в Министерстве финансов Украины.
"Как только мы официально оформим наши намерения повысить минимальную зарплату до 4100 или до 4200, или до 4300 грн без достаточных экономических оснований, МВФ сразу даст нам в лоб", - сказал собеседник издания.
Как сообщали президент Украины Петр Порошенко предлагает повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 грн уже в 2018 году.
По мнению заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой, повышение минимальной зарплаты в Украине до 4100 грн может спровоцировать рост цен.
Теги: Украина, Донбасс, Министерство финансов, Национальный банк, рост цен, МВФ, минимальная зарплата, повышение
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