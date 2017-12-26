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Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль

26.12.2017 14:56
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Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль

Варту-Новатор оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа. В Национальной гвардии Украины прошло испытание нового специализированного бронированного автомобиля Варта-Новатор. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел во вторник, 26 декабря, передает korrespondent.net.

"Бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья.

В отличие от своего старшего брата Варта, модель Новатор имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа", – говорится в сообщении.

В то же время в Нацгвардии уточнили, что тест-драйв длился два часа. Там же добавили, что бронеавтомобиль разработало предприятие Украинская бронетехника специально для потребностей Нацгвардии.

Недавно Укроборонпром показал испытание БТР-4МВ1, созданный по стандартам НАТО и технологическими решениями в соответствии с последними тенденциями бронетехники Альянса.



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, испытания, бронетехника, нацгвардия
 
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