"Небратья движуют", - блогер показал кадры военной техники, которую Россия пригнала под границу с Украиной для террористов "ЛДНР"

26.12.2017 22:39

В Интернете обнародовали новую фотографию российского вооружения, находящегося около границ с Украиной. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на соцсеть Twitter, где было опубликовано данное фото.

Фото опубликовал блогер с ником Игорь Гиркин. "Небратья движуют", - написал он, добавив, что кадр был запечатлен в текущем месяце этого года в селе Неклиновка. Поселок входит в состав Неклиновского района, что около Таганрога в Ростовской области недалеко от границ с Донецкой областью Украины.

На фотографии изображена различная российская бронированная техника – танки, БМП, а также самоходные артиллерийские установки, которые расположены либо на железнодорожной пути, либо около нее.

В Москве в открытую объявили о поставках вооружения террористам Донбасса.