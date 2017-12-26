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Оккупанты в Крыму выпустили монету с Крымским мостом

26.12.2017 17:56
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Оккупанты в Крыму выпустили монету с Крымским мостом

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим банком на территории аннексированного Россией Крыма, презентовал драгоценную монету с изображением моста через Керченский пролив. Об этом сообщает оккупационный ресурс "Крыминформ", передает economy.apostrophe.ua.

Монета в форме Крымского полуострова выполнена из серебра, на ее поверхность способом селективного золочения нанесено изображение арочного пролета моста. Данная монета получила название "Соединяем берега".

Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что по заказу РНКБ в дополнение к выпущенной монете "Крымский мост" была выпущена драгоценная монета с картой Крыма. Подрядчиком чеканки выступил Польский монетный двор.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, банк, мост, монета
 
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