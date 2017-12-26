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ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!
22 декабря в Киеве состоялось Собрание партийного актива ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.
Более 300 участников, среди которых народные депутаты Украины, руководители региональных партийных организаций, депутаты местных советов всех уровней.
На собрании были подведены итоги года, определены цели и задачи партии на 2018 год.
Сопредседатели ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко и Борис Колесников проанализировали соответственно деятельность партийной фракции в парламенте и состояние украинской экономики. Народные депутаты Украины Вадим Новинский и Александр Вилкул остановились на некоторых аспектах внутрипартийной деятельности и партийного строительства.
Участники Сборов единогласно приняли Резолюцию ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, в которой отмечается, что после победы на выборах для реализации программных целей оппозиционеров политическая сила готова взять на себя формирование в Верховной Раде Украины, органах представительской власти всех уровней коалиций МИРА И РАЗВИТИЯ.
« Мы все мечтаем жить в единой, демократической, сильной и справедливой Украине. Мир, развитие, свобода и справедливость – это принципы, на которых мы будем объединять украинское общество», - говорится в тексте Резолюции.
Также в Резолюции были названы основные задачи ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА:
-Восстановление в стране мира и согласия.
- Отмена всех антиконституционных законов и постановлений, языковых квот и ограничений, ущемляющих политические, социальные и культурные права украинских граждан.
-Повышение социальной защищенности граждан, отмена грабительских тарифов, обеспечение доступной медицинской помощи каждому, справедливое повышение пенсий и зарплат.
–Развитие в Украине экономики ХХI века, за счет увеличения инвестиций в промышленность, стимулирования внедрения новых технологий, создания благоприятных условий для развития предпринимательства.
–Реализация внешней политики внеблоковости и нейтралитета.
Теги: Украина, Донбасс, мир, Развитие Украины, успех
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