Появились данные о резком подорожании новогоднего стола за год

26.12.2017 20:01

Стоимость набора продуктов, необходимого для подготовки новогоднего стола, за год увеличилась почти в два раза. Об этом сообщает apostrophe.ua.

Так, приготовление праздничных блюд для скромного новогоднего стола-2017 в среднем обходилось в 728 грн. При этом приготовление таких же блюд к 2018 году обойдется уже в 1350 грн.

Ранее сообщалось, что в целом новогодний праздничный стол со скромным меню обойдется украинской семье примерно в 1,5 тыс. грн.