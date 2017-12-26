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Появились данные о резком подорожании новогоднего стола за год

26.12.2017 20:01
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Появились данные о резком подорожании новогоднего стола за год

Стоимость набора продуктов, необходимого для подготовки новогоднего стола, за год увеличилась почти в два раза. Об этом сообщает apostrophe.ua.

Так, приготовление праздничных блюд для скромного новогоднего стола-2017 в среднем обходилось в 728 грн. При этом приготовление таких же блюд к 2018 году обойдется уже в 1350 грн.

Ранее сообщалось, что в целом новогодний праздничный стол со скромным меню обойдется украинской семье примерно в 1,5 тыс. грн.



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, продукты, Новый год
 
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