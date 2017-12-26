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ТОП-5 рождественских мультфильмов

26.12.2017 21:56
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ТОП-5 рождественских мультфильмов

Все мы в хотим верить в чудеса, все в душе немного дети, всем нам хочется рождественского уюта и настроения после просмотра фильмов и мультфильмов. Мультфильмы переносят нас в детство, дарят ощущение тепла и чуда. Предлагаем подборку рождественских мультфильмов для волшебного настроения, предлагает segodnya.ua.

Чудесный рождественский мультфильм "Полярный экспресс"

Это история о мальчике, который верил в Санту, хотя все указывало на то, что его не существует. Но однажды его искренняя вера была вознаграждена.

Мультфильм "Рождественская история"

Это история о старом скупердяе Эбенезере Скрудже, который за одну ночь побывает во множестве местах и испытает невероятные чувства. Скрудж презирает все, кроме денег. Это стоящий фильм для тех, кто перестал верить в дружбу и чувства.

Мультфильм "Секретная служба Санта Клауса"

Занятная история о том, как Санта успевает подготовить все к Рождеству всего за одну ночь.

Смешной мультфильм "Ледниковый период: Гигантское Рождество"

В канун Рождества Сид попадает в черный список Санты. Поэтому Сид отправляется в путешествие на северный полюс. Мэнни и компания помогают ему и спасают Рождество.

Теплый мультфильм "Зима в Простоквашино"

Прекрасный семейный мультфильм о дружбе, семье, домашних животных. Юмор и песни заставляют искренне улыбаться и ждать Нового года.

Напомним, окунуться в атмосферу праздника помогут фильмы про Новый год и Рождество. Добрые, романтические, динамические, семейные, для просмотра вдвоем или в одиночестве: мы сделали подборку праздничных фильмов на любой вкус.



Теги: Украина, Донбасс, Рождество, мультфильм, топ, Новый год
 
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