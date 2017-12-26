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Тревожные новости на совещании у Порошенко: число граждан Украины, которых боевики "Л/ДНР" держат в плену, продолжает расти - Геращенко

26.12.2017 11:56
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Тревожные новости на совещании у Порошенко: число граждан Украины, которых боевики "Л/ДНР" держат в плену, продолжает расти - Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала подготовку к масштабному процессу обмена пленных между Киевом и "Л/ДНР". Представительница Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко, обнародовала подробности по итогам совещания у президента Петра Порошенко по обмену пленных, передает "Диалог.UA".

По ее словам, количество украинских граждан, содержащихся у боевиков в "ЛНР" и "ДНР", продолжает расти, сейчас их насчитывается уже 170 человек. "Это те граждане, чьи родственники или собратья обратились в СБУ", - пояснила Геращенко. Однако террористы "Л/ДНР" продолжают настаивать, что у них содержится только 97 человек.

Ожидается, что 74 человека из этих 97 будут освобождены 27 декабря. Ирина Геращенко отметила, это будет первая волна освобождения и есть надежда, что на этом процесс не остановится и обмены будут происходить дальше.



Теги: Донбасс, СБУ, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, боевики, Порошенко, Минские договоренности, пленные
 
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