Тревожные новости на совещании у Порошенко: число граждан Украины, которых боевики "Л/ДНР" держат в плену, продолжает расти - Геращенко

26.12.2017 11:56

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала подготовку к масштабному процессу обмена пленных между Киевом и "Л/ДНР". Представительница Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко, обнародовала подробности по итогам совещания у президента Петра Порошенко по обмену пленных, передает "Диалог.UA".

По ее словам, количество украинских граждан, содержащихся у боевиков в "ЛНР" и "ДНР", продолжает расти, сейчас их насчитывается уже 170 человек. "Это те граждане, чьи родственники или собратья обратились в СБУ", - пояснила Геращенко. Однако террористы "Л/ДНР" продолжают настаивать, что у них содержится только 97 человек.

Ожидается, что 74 человека из этих 97 будут освобождены 27 декабря. Ирина Геращенко отметила, это будет первая волна освобождения и есть надежда, что на этом процесс не остановится и обмены будут происходить дальше.