Тревожный звонок для Украины: Тымчук рассказал о военном плане России по Донбассу на 2018 год. ВИДЕО

26.12.2017 12:56

Российская армия продолжает переподчинение и модернизацию боевых подразделений "Л/ДНР", осуществляя еще более плотный контроль над свободными подразделениями двух армейских корпусов армии боевиков. Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, отмечая тревожную тенденцию для Украины в наступающем 2018 году.

Тымчук отметил, что созданная на первом этапе схема логистики и управления боевиками себя не оправдала. По причине тактических поражений российское командование было вынуждено переподчинить оба армейских корпуса боевиков и их командование штабу 8-й российской армии.

Кроме того, российские военные принялись усиливать дисциплину и управляемость подразделений террористов. В результате тенденции последних месяцев являются тревожным знаком для Украины.