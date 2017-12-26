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Тревожный звонок для Украины: Тымчук рассказал о военном плане России по Донбассу на 2018 год. ВИДЕО

26.12.2017 12:56
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Тревожный звонок для Украины: Тымчук рассказал о военном плане России по Донбассу на 2018 год. ВИДЕО

Российская армия продолжает переподчинение и модернизацию боевых подразделений "Л/ДНР", осуществляя еще более плотный контроль над свободными подразделениями двух армейских корпусов армии боевиков. Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, отмечая тревожную тенденцию для Украины в наступающем 2018 году.

Тымчук отметил, что созданная на первом этапе схема логистики и управления боевиками себя не оправдала. По причине тактических поражений российское командование было вынуждено переподчинить оба армейских корпуса боевиков и их командование штабу 8-й российской армии.

Кроме того, российские военные принялись усиливать дисциплину и управляемость подразделений террористов. В результате тенденции последних месяцев являются тревожным знаком для Украины.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, армия, ДНР, ЛНР, боевики, Тымчук
 
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