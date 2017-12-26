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Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
Согласно пенсионной реформе, украинские пенсионеры больше не смогут одновременно работать и получать пенсию. Об этом заявил в одном из интервью министр социальной политики Андрей Рева, передает novyny24.com.ua.
После завершения пенсионной реформы, которую внедряют в украинских реалиях, людям пенсионного возраста придется выбирать – пенсия или зарплата. Дело в том, что согласно реформе, украинские пенсионеры больше не смогут одновременно работать и получать пенсию
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, людей пенсионного возраста, которые продолжают работать, поставят перед выбором. Они должны будут решить: работать и получать зарплату или уходить на заслуженный отдых и получать пенсию. Сочетать одно и другое, как это было раньше, станет невозможным. Такое правило, по словам министра, работает во многих странах по всему миру.
«После пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило – или человек работает, получает зарплату и выходит на пенсию позже, но пенсия у него будет больше. Или он сразу выходит на заслуженный отдых и получает пенсию, но при этом уже не работает», — отметил Рева.
По его словам, работодателей поставят в такое положение, чтобы они не брали на работу пенсионеров неофициально. Если такое произойдет, они могут поплатиться за это штрафом в размере 320 тысяч гривен
Теги: Украина, Донбасс, работа, пенсия, зарплата, выбор, пенсионная реформа
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