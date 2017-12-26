"Вы знаете адрес моего балкона": Саакашвили будет стращать Порошенко с помощью видеоэкрана на крыше. ВИДЕО

26.12.2017 16:25

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили пообещал установить на своем балконе экран и звуковую систему. Об этом он заявил журналистам возле Главного следственного управления СБУ, передают vesti-ukr.com.

Он отметил, что сделает это в том случае, если суд посадит его под домашний арест. Экран будет виден из окон Администрации президента на Банковой. По словам политика, 3 января начнется новый этап мегашоу.

"Вы знаете адрес моего балкона. Я запасусь, у меня будут мегафоны. Я сейчас думаю, где подешевле достать экран. Я собираюсь на крышу своего здания выставить экран", – заявил Саакашвили.

Напомним, что 11 декабря Печерский суд Киева полностью отклонил ходатайство прокуратуры в отношении Михаила Саакашвили. Сторона обвинения требовала назначить круглосуточный домашний арест по адресу: ул. Костельная, 7, кв. 32, сроком на два месяца, с обязательством являться на следственные действия. Сторона защита выступила против любой меры пресечения.

Напомним, что Саакашвили уже опроверг слухи о том, что собирается стать следующим президентом Украины.