Чим загрожує несплата “рекомендованих платежів”: кожен має знати

27.12.2017 20:15

“Рекомендовані платежі”, які деякі постачальники природного газу включають у платіжки, не є обов’язковими до сплати

Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

НКРЕКУ звертає увагу споживачів на те, що рекомендований платіж не може бути відображений в особистому кабінеті споживача як заборгованість за спожитий природний газ.

Також несплата “рекомендованого платежу” не є підставою для вжиття заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів. Відключити споживача від газу постачальник може тільки в разі простроченої заборгованості за фактично спожитий газ.

Щоб уникнути суперечливих ситуацій пов’язаних із обсягом спожитого природного газу споживачам варто передавати дані про споживання через особистий кабінет в Інтернеті, по телефону, через мобільні додатки.

Постачальники почали вносити “рекомендований платіж” в електронний кабінет споживача більше року тому. У паперових рахунках за газ він з’явився в листопаді-грудні 2017 року.

Нова графа в платіжках нібито повинна допомогти людям уникнути заборгованостей.

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Джерело: delo.ua