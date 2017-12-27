- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры21:20
- Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП21:01
- В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков20:47
- "Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС20:34
- Чим загрожує несплата “рекомендованих платежів”: кожен має знати20:15
- Военный эксперт оценил вероятность масштабного наступления России на Донбассе19:50
- Правоохранители завели дело на автошколу, где училась Зайцева19:38
- Гройсман поручил оказать помощь семьям освобожденных заложников19:25
- Из 306 человек, которые изначально готовились к обмену, 31 – отказался возвращаться в ОРДЛО18:58
Гройсман поручил оказать помощь семьям освобожденных заложников
Социальные службы должны выяснить потребности семей в течение месяца
Сегодня на заседании Кабмина Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики оказать помощь семьям освобожденных заложников. Социальные службы должны выяснить потребности семей в течение месяца. Еще премьер поручил проверить, в какой именно поддержке нуждаются семьи тех, чьи близких освободили из плена раньше.
"Министр социальной политики, я бы хотел поручить Вам буквально каждую семью, через социальные службы, мы поработали, обнаружили точечно, какие есть проблемы, чем мы можем помочь. Сформировали предложения по финансовой поддержке этих семей, потому что им нелегко, чтобы совместно внести предложения правительства, чтобы в январе все те вопросы, которые накопились, мы могли помочь их решить", – сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко лично прибыл на Донбасс, чтобы встретить и поздравить украинцев, освобожденных из плена боевиков.
Напомним, освобождение заложников из плена боевиков на Донбассе началосьутром 27 декабря, и первыми украинская сторона обменялась с боевиками т. н. "ЛНР". В результате обмена на подконтрольную Украине территорию вернулись 16 человек, а боевикам передали 99 человек. Стоит отметить, что не все лица, подлежащие обмену, хотели возвращаться в "Л/ДНР".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Гройсман, обмен пленными
- Гройсман: За три года в Украине создано 413 объединенных территориальных общин
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины
- Чем закончился "тяжелый разговор" с послами "Большой семерки"
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине
- Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах
- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков20:47
- "Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС20:34
- Из 306 человек, которые изначально готовились к обмену, 31 – отказался возвращаться в ОРДЛО18:58
- Медведчук озвучил формулу следующего масштабного обмена пленными17:45
- Обмен пленными: Порошенко с послом Франции срочно вылетели на Донбасс17:33
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України16:57
- Источник: Освобожденных пленных вечером привезут в Киев15:25
- Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"15:20
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры21:20
- Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП21:01
- В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков20:47
- "Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС20:34
- Чим загрожує несплата “рекомендованих платежів”: кожен має знати20:15
- Военный эксперт оценил вероятность масштабного наступления России на Донбассе19:50
- Правоохранители завели дело на автошколу, где училась Зайцева19:38
- Гройсман поручил оказать помощь семьям освобожденных заложников19:25
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно21:16
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!11:47
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Начало краха олигархата в Украине: жесткая заява Шепелева о Турчинове