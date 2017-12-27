Гройсман поручил оказать помощь семьям освобожденных заложников

27.12.2017 19:25

Социальные службы должны выяснить потребности семей в течение месяца

Сегодня на заседании Кабмина Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики оказать помощь семьям освобожденных заложников. Социальные службы должны выяснить потребности семей в течение месяца. Еще премьер поручил проверить, в какой именно поддержке нуждаются семьи тех, чьи близких освободили из плена раньше.

"Министр социальной политики, я бы хотел поручить Вам буквально каждую семью, через социальные службы, мы поработали, обнаружили точечно, какие есть проблемы, чем мы можем помочь. Сформировали предложения по финансовой поддержке этих семей, потому что им нелегко, чтобы совместно внести предложения правительства, чтобы в январе все те вопросы, которые накопились, мы могли помочь их решить", – сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко лично прибыл на Донбасс, чтобы встретить и поздравить украинцев, освобожденных из плена боевиков.

Напомним, освобождение заложников из плена боевиков на Донбассе началосьутром 27 декабря, и первыми украинская сторона обменялась с боевиками т. н. "ЛНР". В результате обмена на подконтрольную Украине территорию вернулись 16 человек, а боевикам передали 99 человек. Стоит отметить, что не все лица, подлежащие обмену, хотели возвращаться в "Л/ДНР".

Источник: https://www.segodnya.ua