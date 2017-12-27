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Как рассчитывают оплату за тепло при наличии субсидии
Социальные нормы при оплате за тепло утвердил Кабинет министров своим постановлением № 409. О том, как назначают субсидию на услуги теплосети, нам рассказала начальник отдела принятия решений Константиновского УСЗН Валентина Трубчанинова.
Если в квартире установлен тепловой счетчик, то норма тепла на 1 кв. м отапливаемой площади составляет 0,0431 Гкал в месяц.
Сразу оговоримся, что есть региональный коэффициент. В нашем, Донецком регионе, для двух-, трех- и четырехэтажных домов он равен 0,656, для пятиэтажек и выше – 0,442.
Начисление за поставленное тепло рассчитывается по формуле. Отапливаемая площадь квартиры х социальный норматив х корригирующий коэффициент= количество Гкал в месяц. Тариф 1 Гкал составляет 1 433, 30 гривень. Количество Гкал х тариф = плата за отопление.
Например, отапливаемая площадь квартиры в 2-хэтажном доме 50 кв м, проживает семья из двух человек. Значит, 50 кв. м х 0,0431 Гкал х 0,656 = 1,414 Гкал. Теперь 1,414 Гкал х 1433,30 грн. = 2 026,68 грн.
Пример 2: отапливаемая площадь квартиры в девятиэтажке 42 кв. м. Считаем начисления: 42 кв. м х 0,0431Гкал х 0,442 = 0, 80 Гкал. Затем 0,80 Гкал х 1 433,30 грн. = 1 146,64 гривень.
Абоненты в квартирах с центральным отоплением без счетчика за каждый квадратный метр в Константиновске, Дружковке (принимается на местном уровне), например, платят за отопление одного квадратного метра 36,11 грн.
Если площадь квартиры 42 квадратных метра, то плата за отопление: 36,11 грн. х 42 кв.м = 1 516,62 грн.
В обоих случаях субсидию назначат на всю площадь квартиры, так как социальная норма на одного человека составляет 48, 87 кв. м, на двоих – 62,52 кв. м. Если в квартире один или два нетрудоспособных гражданина, то им назначат субсидию на 75 кв. м.
Теги: Донбасс, отопление, субсидия
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