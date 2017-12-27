На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян

27.12.2017 09:41

С сегодняшнего дня на границе с Российской Федерацией начал работать биометрический контроль, но пока что только в тестовом режиме, о чем, ссылаясь на ТСН, пишет replyua.net. Масштабный старт был запланирован на первое января. Сейчас же в основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы.



Насколько известно, на такие меры с сегодняшнего дня Украина пошли для проверки готовности украинских пограничников до масштабного старта, который запланирован на первый день нового года. Таким образом, с 1 января в 157 международных пунктах пропуска наземного транспорта, а также в аэропортах начнет работать новая система фиксации биометрических данных. Это предоставляет возможность контролировать не только срок пребывания россиян в Украине, но и подключение к базам Интерпола.



При прохождении контроля, пограничники будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты. Со слов пограничников, технические проблемы с въездом в Украину смогут возникнуть только у туристов, у которых нет биометрических паспортов. Ранее вчера издание уже сообщало, что у Сергея Лаврова (главы МИД РФ) встревожены таким контролем россиян со стороны Украины.