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На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян

27.12.2017 09:41
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На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян

С сегодняшнего дня на границе с Российской Федерацией начал работать биометрический контроль, но пока что только в тестовом режиме, о чем, ссылаясь на ТСН, пишет replyua.net. Масштабный старт был запланирован на первое января. Сейчас же в основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы.

Насколько известно, на такие меры с сегодняшнего дня Украина пошли для проверки готовности украинских пограничников до масштабного старта, который запланирован на первый день нового года. Таким образом, с 1 января в 157 международных пунктах пропуска наземного транспорта, а также в аэропортах начнет работать новая система фиксации биометрических данных. Это предоставляет возможность контролировать не только срок пребывания россиян в Украине, но и подключение к базам Интерпола. 

При прохождении контроля, пограничники будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты. Со слов пограничников, технические проблемы с въездом в Украину смогут возникнуть только у туристов, у которых нет биометрических паспортов. Ранее вчера издание уже сообщало, что у Сергея Лаврова (главы МИД РФ) встревожены таким контролем россиян со стороны Украины. 



Теги: Россия, Донбасс, граница, биометрия, контроль
 
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