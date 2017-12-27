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Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП

27.12.2017 21:01
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Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП

Накануне вечером, 26 декабря, в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного священнослужителя. Как передает replyua.net, такое заявление в эфире телеканала «112.Украина» озвучил пресс-секретарь патрульной полиции города Николай Гурак.

«В момент встречного разъезда двух автомобилей вечером произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Mercedes. Вначале пассажир микроавтобуса пожаловался на боль в ноге, однако затем отказался от госпитализации. Водителем Mercedes был мужчина, позже удалось выяснить — пьяный. Он совершил попытку покинуть место происшествия, однако через 300 метров его догнали патрульные и задержали. В соответствии с выводом врачей, священник за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал полицейский. Также известно, что на священнослужителя составили два админпротокола по статье 124 (нарушение правил) и 130 (вождение в нетрезвом состоянии) КУАП.

По данным местного издания «Курс», за рулем Mercedes находился настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района, проживающий в Ивано-Франковске. 



Теги: Донбасс, Ивано-Франковск, священник, ДТП
 
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