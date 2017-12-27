Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов

27.12.2017 10:32

Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак в прямом эфире телевизионного канала ZIK сообщил о выделении уже 1,4 миллиарда гривен для начала строительства завода по производству боеприпасов для ВСУ, в первую очередь, старого образца, передает replyua.net.

«Нами несколько месяцев назад было принято решение выделить 1,4 миллиарда гривен, которые помогут в начале строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных», − отметил он.



Также высокопоставленный чиновник отметил, что завод будет способствовать пополнению дефицитных запасов боеприпасы старого образца. А по мере закупок нового вооружения производить боеприпасы и к нему.



«В 2018 году мы намерены начать строительство этого завода боеприпасов. При этом хочу отметить, что 1,4 миллиарда гривен − это не все нужные средства. Мы понимаем, что речь идет о поэтапном процессе. Однако, в конечном итоге этот завод поможет обеспечить непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ», − рассказал Полторак. Как известно, в следующем году Минобороны запланировало увеличить расходы на приобретение вооружения и военной техники.