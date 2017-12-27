Правоохранители завели дело на автошколу, где училась Зайцева

27.12.2017 19:38

Сотрудники управление Национальной полиции в Харьковской области начали расследовать дело о служебной халатности в отношении автошколы, в которой проходила обучения подозреваемая в совершении резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева, передает replyua.net со ссылкой на Newsroom.

В том числе, в интервью СМИ заместитель начальника следственного управления ГУ НП Украины в Харьковской области Сергей Чиж сообщил, что материалы по автошколе выделены в отдельное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).



Также, по уточнению Чижа, сотрудники правоохранительных органов не нашли подтверждения том, что при в момент ДТП Зайцева якобы принимала участие в уличных гонках. Правоохранитель добавил, что причиной продления основного производства по кровавой аварии является ходатайств защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз. Для того нужно от 3 до 30 дней, после этого дело передадут в суд.



В общей сложности по этому делу, отметил Чиж, проведено свыше четырех десятков экспертиз, проведен допрос свыше ста человек и заведено более тридцати томов дела.