Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рада приготувала нові правила для підприємців

27.12.2017 14:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

До Верховної Ради подано законопроект (№7443), який визначає нові правила для юридичних осіб та фізосіб-підприємців

Як стало відомо, якщо депутати схвалять ініціативи уряду, то поряд з юридичною адресою, бізнесменам доведеться внести до держреєстру ще і e-mail адресу.

Слід зазначити, що e-mail адресу називатиметься «офіційним» і використовуватися для листування між органами державної влади та підприємством.

Крім того, в пояснювальній записці до документа йдеться, що новий порядок сприятиме спрощенню ведення бізнесу в країні. Адже в разі прийняття закону, все листування між підприємцем і держорганами, а також судами веститеметься по e-mail. Причому останнім не потрібно буде додатково підтверджувати відправку листів – сам факт надсилання повідомлення на офіційну адресу вважатиметься достатнім доказом.

Тим часом, законопроект не пояснює нюанси реєстрації та порядку майбутньої листування. Проте документ не дає ніяких рекомендацій з приводу доменної зони, в якій має бути зареєстровано офіційну адресу. А також не пояснює, як підприємцям слід чинити в разі неотримання листа з незалежних причин.

Так, якщо законопроект отримає у Верховній Раді 226 голосів, реєструвати офіційні e-mail почнуть вже з 1 січня 2019 року.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, правила, Верховная Рада, предприниматели
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх