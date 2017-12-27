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Рада приготувала нові правила для підприємців
До Верховної Ради подано законопроект (№7443), який визначає нові правила для юридичних осіб та фізосіб-підприємців
Як стало відомо, якщо депутати схвалять ініціативи уряду, то поряд з юридичною адресою, бізнесменам доведеться внести до держреєстру ще і e-mail адресу.
Слід зазначити, що e-mail адресу називатиметься «офіційним» і використовуватися для листування між органами державної влади та підприємством.
Крім того, в пояснювальній записці до документа йдеться, що новий порядок сприятиме спрощенню ведення бізнесу в країні. Адже в разі прийняття закону, все листування між підприємцем і держорганами, а також судами веститеметься по e-mail. Причому останнім не потрібно буде додатково підтверджувати відправку листів – сам факт надсилання повідомлення на офіційну адресу вважатиметься достатнім доказом.
Тим часом, законопроект не пояснює нюанси реєстрації та порядку майбутньої листування. Проте документ не дає ніяких рекомендацій з приводу доменної зони, в якій має бути зареєстровано офіційну адресу. А також не пояснює, як підприємцям слід чинити в разі неотримання листа з незалежних причин.
Так, якщо законопроект отримає у Верховній Раді 226 голосів, реєструвати офіційні e-mail почнуть вже з 1 січня 2019 року.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, правила, Верховная Рада, предприниматели
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