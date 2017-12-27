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РФ "не допустит миротворцев ООН на всей территории Донбасса," - российский чиновник
Россия не допустит работы миротворцев ООН на всей территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью одному из российских иданий, передает "Украинская правда".
На вопрос, можно ли ожидать, что "голубые каски" появятся на востоке Украины в 2018 году, он ответил: "Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска".
"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией", – сказал Карасин.
"Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", – заявил он.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, миротворцы
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