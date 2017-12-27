Синоптики попередили про різку зміну погоди

27.12.2017 10:45

Протягом останнього тижня нинішнього року пройдуть дощі та мокрий сніг. Температуру повітря не можна назвати грудневою - очікується до 10 градусів тепла.

У середу, 27 грудня, в Україні без опадів, синоптики прогнозують мінливу хмарність, повідомляє Politeka.

При цьому знову буде не по-грудневому тепло. Практично на всій території країни вдень очікується від 3 до 6 градусів вище нуля, тільки на півдні очікується від 6 до 10 градусів тепла.