Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики попередили про різку зміну погоди

27.12.2017 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики попередили про різку зміну погоди

Протягом останнього тижня нинішнього року пройдуть дощі та мокрий сніг. Температуру повітря не можна назвати грудневою - очікується до 10 градусів тепла.

У середу, 27 грудня, в Україні без опадів, синоптики прогнозують мінливу хмарність, повідомляє Politeka.

При цьому знову буде не по-грудневому тепло. Практично на всій території країни вдень очікується від 3 до 6 градусів вище нуля, тільки на півдні очікується від 6 до 10 градусів тепла.



Теги: Донбасс, погода
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх