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Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО

27.12.2017 09:58
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Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО

Украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, запланированного на среду, заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева, передает РИА Новости.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — сказала Кобцева.



Теги: Донбасс, обмен, военнопленный, ЛНР
 
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