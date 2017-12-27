Главная / Новости / Украина / Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО
Последние новости раздела
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Суд освободил из-под стражи «титушек», которых обвиняли в покушении на убийство активистов Евромайдана11:30
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Синоптики попередили про різку зміну погоди10:45
- Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов10:32
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации10:15
- Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО09:58
- На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян09:41
- Выгрызть каждого: украинцы пришли к Порошенко в слезах09:00
Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО
27.12.2017 09:58
Украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, запланированного на среду, заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева, передает РИА Новости.
Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — сказала Кобцева.
Теги: Донбасс, обмен, военнопленный, ЛНР
Читайте также:
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев
- В Мариуполь для обмена привезут военнопленных
- "Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО09:58
- Выгрызть каждого: украинцы пришли к Порошенко в слезах09:00
- В Донецке школьники сдали учителя, который назвал бандитами «власти» «ДНР»07:10
- Видеонаблюдение на КПВВ «Майорск»20:59
- На Донбассе осенью 2018 могут появиться миротворцы20:39
- "Дьявол кроется в деталях", - Тука рассказал о возвращении россиян к СЦКК19:21
- На 500 миллионов гривен углубят Азовское море18:57
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Новые правила трудоустройства иностранцев будут действовать в Польше11:46
- Суд освободил из-под стражи «титушек», которых обвиняли в покушении на убийство активистов Евромайдана11:30
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Синоптики попередили про різку зміну погоди10:45
- Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов10:32
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации10:15
- Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО09:58
- На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян09:41
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно21:16
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!11:47
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков