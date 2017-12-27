Суд освободил из-под стражи «титушек», которых обвиняли в покушении на убийство активистов Евромайдана

27.12.2017 11:30

Судьи столичного Шевченковского районного суда приняли решение освободить из-под стражи «титушек» Олега Гебана и Сергея Костенко. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека. «Гебану и Костенко сегодня была изменена мера пресечения на домашний арест, их уже освободили из-под стражи», - отмечается в сообщении адвоката.



Следует отметить, что упомянутым выше «титущкам» предъявляли обвинения в покушении на убийство активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года рядом с Михайловской площадью в Киеве. Решение об их освобождении из-под ареста было принято судьями Олегом Лынником и Евгением Мартыновым.



22 декабря текущего года стало известно, что Шевченковский районный суд Киева озвучил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана. В частности, судья Олег Винник приговорил руководителя «титушек» Юрия Крысина к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, его и вовсе освободят от отбывания наказания в местах лишения свободы.