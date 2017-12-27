- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Суд освободил из-под стражи «титушек», которых обвиняли в покушении на убийство активистов Евромайдана11:30
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Синоптики попередили про різку зміну погоди10:45
- Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов10:32
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации10:15
- Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО09:58
- На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян09:41
- Выгрызть каждого: украинцы пришли к Порошенко в слезах09:00
Суд освободил из-под стражи «титушек», которых обвиняли в покушении на убийство активистов Евромайдана
Судьи столичного Шевченковского районного суда приняли решение освободить из-под стражи «титушек» Олега Гебана и Сергея Костенко. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека. «Гебану и Костенко сегодня была изменена мера пресечения на домашний арест, их уже освободили из-под стражи», - отмечается в сообщении адвоката.
Следует отметить, что упомянутым выше «титущкам» предъявляли обвинения в покушении на убийство активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года рядом с Михайловской площадью в Киеве. Решение об их освобождении из-под ареста было принято судьями Олегом Лынником и Евгением Мартыновым.
22 декабря текущего года стало известно, что Шевченковский районный суд Киева озвучил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана. В частности, судья Олег Винник приговорил руководителя «титушек» Юрия Крысина к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, его и вовсе освободят от отбывания наказания в местах лишения свободы.
Теги: Донбасс, суд, освобождение, титушки
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ
- Житель Донецкой области "кинул" банкиров и купил "Хаммер"
- Расхитителя коммунальной собственности приговорили к 150 часам общественных работ
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Суд постановил освободить Хосни Мубарака
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО09:58
- Выгрызть каждого: украинцы пришли к Порошенко в слезах09:00
- В Донецке школьники сдали учителя, который назвал бандитами «власти» «ДНР»07:10
- Видеонаблюдение на КПВВ «Майорск»20:59
- На Донбассе осенью 2018 могут появиться миротворцы20:39
- "Дьявол кроется в деталях", - Тука рассказал о возвращении россиян к СЦКК19:21
- На 500 миллионов гривен углубят Азовское море18:57
- Дітям з прифронтових міст покажуть різдвяний мюзикл!12:15
- Сводка ИС: российские оккупанты готовят провокации на новогодние праздники12:05
- Новые правила трудоустройства иностранцев будут действовать в Польше11:46
- Суд освободил из-под стражи «титушек», которых обвиняли в покушении на убийство активистов Евромайдана11:30
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»11:05
- Синоптики попередили про різку зміну погоди10:45
- Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов10:32
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации10:15
- Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО09:58
- На границе с РФ начал работать биометрический контроль для россиян09:41
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно21:16
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!11:47
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков