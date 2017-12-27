В Нафтогазе объяснили, что будет с ценой российского газа для Украины

27.12.2017 08:00

Цена российского газа для Украины после победы в Стокгольмском арбитраже будет приравниваться к стоимости топлива на европейском рынке.

Об этом главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в Facebook.

"(Стоимость газа. – Ред.) будет на уровне немецкого рынка", – отметил Витренко.

По его словам, в конечно счете доходы, которые получит украинская сторона за транзит российского газа в Европу будут в несколько раз больше доходов, которые получит Москва от продажи своего газа Киеву.

"Для любителей считать кто сколько будет платить. "Газпром" платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа", – резюмировал Витренко.

Источник: https://from-ua.com