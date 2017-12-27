В НБУ озвучили новые правила для валютных обменников

27.12.2017 18:40

Регулятор заверяет, что в вопросе лицензирования небанковских финучреждений держит курс на единые принципы прозрачности и отчетности

Национальный банк Украины (НБУ) провел традиционную встречу с представителями небанковских финансовых учреждений (НФУ), которые имеют лицензии НБУ на осуществление валютообменных операций, сообщает пресс-служба Нацбанка на своей странице в Facebook.

Как отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, за 2016-2017 годы деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке валютообменных операций стала значительно более прозрачной.

"Только за 2017 год объем операций на этом рынке по официальной статистике вырос в восемь раз. Мы приветствуем такой тренд по детенизации. Но цель НБУ – получить полностью прозрачные операции по обмену валют, не приводить к искажениям на наличном валютном рынке Украины. Так что мы и в дальнейшем будем поддерживать развитие легальных обменников, одновременно требуя от них полностью прозрачной работы", – отметила Рожкова.

Также директор Департамента лицензирования Александр Бевз отметил, что Нацбанк за последние два года выдал новым участникам столько лицензий на деятельность по обмену валют, сколько они не получали за всю историю лицензирования этой деятельности в Украине.

Он также рассказал о ключевых новшествах, которые ждут рынок с учетом утверждения новых правил лицензирования. Среди прочего, это – обновленные требования к финансовому состоянию, деловой репутации и структуры собственности небанковского финучреждения.

В целом, в НБУ заверили, что в вопросе лицензирования как банков, так и небанковских учреждений регулятор держит курс на единые принципы прозрачности и отчетности.

Вместе с тем, в целях развития конкуренции на рынке, НБУ вдвое снизил требования к минимальному размеру собственного капитала небанковского финучреждения – с 20 до 10 млн грн для компаний, количество структурных подразделений которых составляет не более 50. Если количество структурных подразделений более 50, собственный капитал НФУ должен включать дополнительно 10 млн грн на каждые следующие 50 структурных подразделений.

Также с трех лет до одного года был уменьшен срок работы НФУ в национальной валюте для получения генеральной валютной лицензии и осуществления деятельности в иностранных валютах для торговцев ценными бумагами и компаний по переводу средств.

Что показали проверки НБУ

Представители Департамента финансового мониторинга Нацбанка Украины рассказали о результатах проверок небанковских финансовых учреждений в 2017 году.

По их словам, среди наиболее существенных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций, выявленных во время проверок НФУ, значительную долю (84%) занимают такие нарушения, как осуществление валютно-обменных операций без документального оформления, что, как отметили в НБУ, "свидетельствует о сокрытии реальных объемов таких операций и непредоставлении материалов на письменные запросы регулятора".

"Национальный банк сегодня проводит риск-ориентированную политику в сфере финансового мониторинга, направленную на повышение прозрачности финансовых операций. Этого от нас требуют и международные финансовые организации. Поэтому количество проверок НФУ в следующем году будет напрямую зависеть от того, насколько существенными были выявленные нарушения... в этом году, и какие объемы валютообменных операций показывают компании в своих отчетах", – отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

По результатам встречи представители ассоциации небанковских финансовых учреждений договорились собрать все замечания и предложения НБУ и передать их регулятору для дальнейшей обработки ради улучшения работы рынка валютообменных операций в Украине.

Напомним, Национальный банк начал регулярные проверки обменников с сентября 2016 года. В 2016 году НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины. Кроме того, Департамент лицензирования НБУ предлагает ввести фиксированную плату для каждого пункта обмена валют.

Как сообщалось, уличные обменные пункты становятся весомыми игроками рынка наличной иностранной валюты. Небанковские обменники, через которые раньше официально проводили всего 1% от всех валютообменных операций, в июне уже занимали почти половину рынка. При этом де-факто переток клиентов не происходит, просто обменники начали декларировать свои реальные обороты.

Источник: https://www.segodnya.ua