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Военный эксперт оценил вероятность масштабного наступления России на Донбассе

27.12.2017 19:50
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Военный эксперт оценил вероятность масштабного наступления России на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не решится на масштабное наступление на Донбассе, а максимум – увеличит количество обстрелов.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию Гордон.

"Я сомневаюсь, что РФ сорвется в наступление. Максимум – увеличат количество обстрелов. И то вряд ли. Сегодня уже все понимают, кто открывает огонь и по чьему приказу", – считает Жданов.

Причиной этому эксперт называет непростую ситуацию, которая в последнее время сложилась вокруг России. В связи с этим на Донбассе можно ожидать только провокаций.

"В РФ просто сейчас совсем не та обстановка. Путин остался один. Давайте вспомним о КНДР. Россия там выступает якобы миротворцем. Но при этом дает Северной Корее ракетные технологии. То есть ситуация вокруг РФ не самая лучшая. Поэтому обострения на Донбассе с ее стороны сейчас маловероятны", – пояснил Жданов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, наступление
 
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