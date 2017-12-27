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Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры

27.12.2017 21:20
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Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению опубликовало средневзвешенные тарифы на отопление в разных регионах Украины

Соответствующие данные опубликовали на официальном сайте службы.

Согласно документу, меньше заплатят жители Черновицкой области — для них средняя стоимость Гкал составит чуть больше 977 гривен.

Больше всего в этом отопительном сезоне заплатят за услуги жители Харьковской и Ровенской области — для них тариф составит 1353 грн / Гкал и 1305 грн / Гкал соответственно.

Киевляне заплатят 1064 грн / Гкал, что является сравнительно небольшой платой.

Также стоит отметить, что Закарпатская область полностью отказалась от централизованного отопления и перешла на автономное, это обеспечивает значительную экономию людям.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, отопление, тариф, оплата
 
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