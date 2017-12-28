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ЕС никогда не воспринимал всерьез войну на Востоке Украины
Государства, которые всерьез занялись обороной Украины, как легко заметить, не входят в ЕС. Это Канада и Америка Трампа, который ведет в отношении Москвы жесткую политику, хотя многим казалось, что он станет ходить по струнке перед Путиным, пишет 112.
Обмен пленными, который произвели в среду, 27 декабря, украинцы и пророссийские сепаратисты, напомнил, что на востоке Украины все еще идет война. Разворачивается она не слишком зрелищно, и поэтому о ней начали забывать.
Если о ней забудут окончательно, это порадует лидеров многих европейских стран, ведь они получат возможность вновь совершенно свободно вести бизнес с Владимиром Путиным. То, что такие желания в странах ЕС существуют, показали прошедшие в уходящем году выборы.
Во Франции две трети голосов в первом туре получили пророссийские кандидаты на президентский пост (во втором одержал победу Эммануэль Макрон, который относится к политике Москвы критически). "Звезды" избирательных кампаний в Австрии, Германии или Чехии демонстрировали, что они понимают Путина. В разных странах Евросоюза десятки видных политических деятелей говорили о том, что пора отменить санкции, которые были введены против России за нападение на Украину.
Даже не верится, что после таких (пожалуй, искренних) заявлений им удалось продлить действие антироссийских ограничений, ведь для этого решения требовалось единодушие. Европейские лидеры готовы наказывать Россию, но, скорее, за аннексию Крыма (Кремль нарушил принцип территориальной целостности), чем за разжигание войны на Донбассе. Пониманию украинских проблем, по всей видимости, способствовали события, происходившие в странах Западной Европы: Кремль вмешивался там в избирательный процесс, а Испания оказалась на грани распада, когда каталонские сепаратисты провозгласили независимость.
Однако ЕС никогда не относился к идущей вот уже почти четыре года войне на востоке Украины со всей серьезностью. Если бы так было, украинская армия получила бы настоящее оружие. На поставки чего-то большего, чем приборы ночного видения или котелки, решилась лишь Литва.
Государства, которые всерьез занялись обороной Украины (они оказывают украинцам политическую поддержку и собираются передать им современные вооружения), как легко заметить, не входят в ЕС. Это Канада и Америка Трампа, который ведет в отношении Москвы жесткую политику, хотя многим казалось, что он станет ходить по струнке перед Путиным. Другие страны, судя по всему, следуют кремлевскому принципу, который гласит: "Нельзя мешать прекрасно вооруженному агрессору".
Теги: Донбасс, Европейский союз, война, отношения
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