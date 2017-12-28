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Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостановил выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков до 3 января 2018 года, сообщает пресс-служба Фонда, передает segodnya.ua.
Как объяснили в Фонде гарантирования вкладов, такое решение было принято в соответствии с установлением Национальным банком Украины графика работы банков в период новогодних праздников.
Кроме того, до 3 января 2018 года Фонду необходимо провести технологические работы, связанные с завершением текущего финансового года и началом нового, отметили в пресс-служба ФГВФЛ.
Напомним, в начале декабря Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию трех банков: банка"Контракт", банка "Финансы и Кредит" и ЮСБ Банка.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит" 17 декабря 2015 года.
Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. При этом в августе 2017 года в
России был задержан бывший зампред правления банка "Финансы и кредит"Олег Шапкин.
Банк "Контракт" НБУ решил ликвидировать 10 декабря 2015 года, в частности, из-за проведения банком фиктивных операций с ценными бумагами. Проблемы у ЮСБ Банка возникли из-за непрозрачности структуры и подозрительных операций.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, банкротство, фонд, гарантии, выплаты
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