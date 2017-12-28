Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам

28.12.2017 13:49

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостановил выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков до 3 января 2018 года, сообщает пресс-служба Фонда, передает segodnya.ua.

Как объяснили в Фонде гарантирования вкладов, такое решение было принято в соответствии с установлением Национальным банком Украины графика работы банков в период новогодних праздников.

Кроме того, до 3 января 2018 года Фонду необходимо провести технологические работы, связанные с завершением текущего финансового года и началом нового, отметили в пресс-служба ФГВФЛ.

Напомним, в начале декабря Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию трех банков: банка"Контракт", банка "Финансы и Кредит" и ЮСБ Банка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит" 17 декабря 2015 года.

Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. При этом в августе 2017 года в

России был задержан бывший зампред правления банка "Финансы и кредит"Олег Шапкин.

Банк "Контракт" НБУ решил ликвидировать 10 декабря 2015 года, в частности, из-за проведения банком фиктивных операций с ценными бумагами. Проблемы у ЮСБ Банка возникли из-за непрозрачности структуры и подозрительных операций.