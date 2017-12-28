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Известный банк добровольно ушел с украинского рынка

28.12.2017 19:39
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Известный банк добровольно ушел с украинского рынка

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в Кредит Оптима Банка.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что Кредит Оптима Банк решил добровольно прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
В НБУ сообщили, что это четвертый банк, который принял такое решение.
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стало возможным после принятия в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.
Причиной для отзыва лицензий является согласование банками с НБУ плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью.

Кредит Оптима Банк (ранее - Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года.
По данным НБУ, на 1 января 2017 года акционерами Кредит Оптима Банка были Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%).
По размеру общих активов на 1 июля 2017 года банк занимал восемьдесят третьей место (227,3 млн грн) среди 88 действовавших в стране.



Теги: Украина, Донбасс, банк, закрытие
 
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