Известный банк добровольно ушел с украинского рынка

28.12.2017 19:39

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в Кредит Оптима Банка.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что Кредит Оптима Банк решил добровольно прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

В НБУ сообщили, что это четвертый банк, который принял такое решение.

Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стало возможным после принятия в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.

Причиной для отзыва лицензий является согласование банками с НБУ плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью.

Кредит Оптима Банк (ранее - Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года акционерами Кредит Оптима Банка были Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%).

По размеру общих активов на 1 июля 2017 года банк занимал восемьдесят третьей место (227,3 млн грн) среди 88 действовавших в стране.