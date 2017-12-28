Легитимность Порошенко в 2014 году: магия цифр

28.12.2017 13:09

О таком сегодня пишет в Фейсбуке известный политолог Сергей Гайдай, передает novyny24.com.ua.

Но это если не потрудиться разобраться в цифрах. Это если смотреть на относительные величины в процентах.

А если смотреть по количеству избирателей, то картинка совсем другая:

За Кравчука проголосовало 19 643 481 избирателей — это 61,59%;

За Кучму проголосовало 14 016 850 и 15 870 722 избирателей — это 52,15% и 56,25 %;

За Ющенко проголосовало -15 115 712 избирателей — это 51,99%;

За Януковича проголосовало — 12 481 266 избирателей — это 48%;

А вот за Порошенко проголосовало — 9 857 308 избирателей.

А это значит, что наиболее народный и легитимный у нас Кравчук. Он представлял наибольшее количество украинцев.

И меньше всего украинцев представляет Порошенко, у него была самая маленькая легитимность в 2014 году, когда за него голосовала только часть Украины.

Легитимность олигарха сегодня равна 0

Сегодня же легитимность гараранта Ахметова и кучки олигархов сведена к нулю.

Сегодня Порошенко полностью поддерживают всего 2% избирателей, что в 10 раз меньше чем даже поддержка Януковича во время Революции Гидности.

Тем временем почти 74% опрошенных граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, что ставит под вопрос легитимность всего правительства!

Об этом сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

При этом только 14,4% из числа опрошенных украинцев убеждены, что события в стране развиваются в правильном направлении. Не смогли определиться с ответом на данный вопрос 11,9% респондентов.

Социологи отмечают, что количество граждан, которые говорят о неправильном направление развития, с каждым годом растет (58% — в 2014 году, 68% — в 2015 году, 67% — в 2016 году).

В целом же ситуация в стране, согласно данным исследования, по мнению 69,3% населения изменилась к худшему, тогда как улучшение почувствовали лишь 3,8% граждан, не изменилась ситуация для 18,8% украинцев. Затруднились ответить на вопрос 8,1% респондентов.

Даже в африканских странах, при такой поддержке населения, гарант и правительство незамедлительно уходят от власти.

В Украине же власть захвачена, ибо никто даже не думает покидать корыто.