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НАТО проигрывает России: генерал пояснил опасность
В условиях, когда Россия увеличивает военный потенциал, в том числе возможности военно-морского флота, НАТО проигрывает в контексте готовности к отражению возможных атак. Такое мнение "Обозревателю" высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Комментируя информацию о том, что с 2014 года Россия пополнила свой флот 13 подводными лодками и отвечая на вопрос, зачем РФ столько субмарин, генерал пояснил: "Потому что их сложно обнаружить, они несут серьезный потенциал, они могут действовать из любой точки океана. Это позволяет иметь серьезную силу, а значит, серьезно влиять на противника на стратегическом уровне, что они и пытаются делать".
Как убежден Романенко, фактически речь идет о "давлении за счет увеличения военного потенциала, в частности, военно-морского флота Российской Федерации".
В этом контексте он признал, что НАТО осознает опасность, исходящую из Кремля, и предпринимают определенные меры. В частности, "они перебрасывают на восток свои вертолеты, самолеты, перебрасывают до 2000 единиц средств подвижности".
Одновременно генерал обратил внимание на различия в степени готовности России и стран НАТО к началу боевых действий. По мнению Романенко, "НАТО в этом плане проигрывает". "Пока они будут принимать решения и прочее, Россия может очень далеко продвинуться", - предупредил он.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, НАТО, флот, подводная лодка, ВСУ
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