Обдирают как липку: украинцев загоняют за грань выживания

28.12.2017 15:29

В уходящем году инфляция на Украине была самой высокой в Европе и одной из наибольших в мире. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его словам, это говорит о дальнейшем обнищании населения.

«К сожалению, несмотря на то, что произошло резкое замедление темпов инфляции в 2017-м году, она все еще остается очень высокой. Это самая высокая инфляция в Европе и одна из самых высоких инфляций в мире. По результату этого года инфляция, которую покажет Украина, это почти 15%. Это значит, что за то, что можно было купить в начале года за 1000 гривен, усредненно в конце года надо будет выложить 1150 гривен. Инфляция тянет за собой уровень жизни населения. Увеличение уровня инфляции означает, что потенциально население, если уж не беднеет, то точно не становится богаче. И темпы обнищания наростают», – отметил Устенко.

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