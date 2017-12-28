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Расстрел Небесной Сотни: стало известно, кто приказал снайперам отрыть огонь по митингующим

28.12.2017 18:58
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Расстрел Небесной Сотни: стало известно, кто приказал снайперам отрыть огонь по митингующим

Команду "стрелять" по протестующим во время Майдана отдавал бывший командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк.

Об этом на суде по делу о госизмене сбежавшего из Украины президента Виктора Януковича заявил экс-народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко, передает "Диалог.UA". Так, во время судебного заседания Сенченко рассказал историю, как во время всех этих событий ему позвонил Сергей Коноплянник, который на тот момент занимал должность заместителя командующего Внутренними войсками Украины, и предложил встретиться. Тогда от него Сенченко как раз и узнал, кто приказал применять оружие по отношению к активистам. "В районе 9 утра из правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Коноплянник мне сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда: если хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - подчеркнул бывший нардеп.



Теги: Донбасс, снайпер, расстрел, Майдан, Небесная сотня
 
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