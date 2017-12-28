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Срочная новость: сегодня власть еще повысит тарифы на электроэнергию
В четверг НКРЕКП планирует в очередной раз повысить тарифы на электроэнергию, предупредил сегодня в ФБ активист и популярный публицист Денис Казанский, передает novyny24.com.ua.
Если это случится, то цена на электричество опять вырастет на 10%, а тариф для малого и среднего бизнеса в Украине станет больше, чем в большинстве стран ЕС.
Такая ситуация стала возможной из-за того, что в Украине продолжает действовать совершенно безумный и необоснованный тариф «Роттердам+». В цену угля включена стоимость его транспортировки из порта Роттердама, хотя на самом деле уголь из Роттердама в Украину не завозился вообще.
Применение этой формулы позволяет добавить к цене каждой тонный угля около 15 долларов (примерно 400 грн). Просто так, из воздуха, ни за что.
Сегодня каждый украинец, который пользуется электричеством, переплачивает монополисту Ахметову и помогает ему увеличивать и без того непомерное состояние.
И при этом олигарху все равно мало. Его аппетиты растут, поэтому НКРЕКП и готовит очередное повышение цен.
По такому случаю вместе с парнями из «Альтернативы» провели у стен компании СКМ небольшой перфоманс и показали как жерло монополии пожирает деньги украинских граждан, а власть греет на этом руки.
Пожелали компании Ахметова в новом году работать честно, без грабительских формул и схем, без накруток за фейковую доставку из Роттердама, которой на самом деле нет. Ведь Ринат Леонидович эффективный менеджер, а не какой-нибудь напёрсточник…
Отметим, что после того как Украина зажила по-новому цена на электроэнергию для нищего населения поднялась в 6-10 раз.
Слава Украине! Слава нашим правителям во главе с солнцеликим Петром Алексеевичем Порошенко и его партнером и патриотом Ринатом Ахметовым.
Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , ЕС, электроэнергия, Роттердам, повышение тарифов, Порошенко
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