- Суд приговорил террористов к смертной казни за убийство солдат срочной службы в 2014 году07:15
- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры21:20
- Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП21:01
- В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков20:47
- "Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС20:34
- Чим загрожує несплата “рекомендованих платежів”: кожен має знати20:15
- Военный эксперт оценил вероятность масштабного наступления России на Донбассе19:50
- Правоохранители завели дело на автошколу, где училась Зайцева19:38
- Гройсман поручил оказать помощь семьям освобожденных заложников19:25
Суд приговорил террористов к смертной казни за убийство солдат срочной службы в 2014 году
Осужденным предъявлено обвинение в нападении на армейский блокпост, который находился в пустынном районе неподалеку от города Эль-Фарафра к югу от Каира.
Тогда террористами было убито почти тридцать солдат, проходящих срочную службу. Решение суда не подлежит обжалованию, оно вынесено после положительного вердикта Верховного муфтия страны, на рассмотрение которого в соответствии с местным законодательством направляются все смертные приговоры.
Египетский военный суд вынес окончательный смертный приговор в отношении девятерых террористов местной ячейки "Исламского государства".
Военный суд осудил девятерых сторонников ИГИЛ к смертной казни за террористическую деятельность. Три года назад по их вине погибли военнослужащие срочной службы.
Кроме того, как стало известно, в декабре привели в исполнение смертный приговор в отношении ранее осужденных 15 террористов ИГИЛ.
Источник dialog.ua.
Теги: Донбасс, Египет, суд, убийство, смертная казнь, блокпост, террористы, ИГИЛ
- Убийцу студентки приговорили к смерти... дважды
- В Египте 24 человек приговорили к смертной казни
- Внук убил бабушку: нотации читала
- В Донбассе по пьянке расчленили работника завода
- Апелляционный суд оставил без изменений приговор убийцам Оксаны Макар
- Суд приговорил жестокого убийцу к пожизненному лишению свободы
- В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО07:38
- “Необходима двойка”: “шестерка” Кремля Захарченко рассказал, что нужно сделать Киеву, чтобы Кремль прекратил эскалацию на Донбассе07:23
- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков20:47
- "Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС20:34
- Из 306 человек, которые изначально готовились к обмену, 31 – отказался возвращаться в ОРДЛО18:58
- Медведчук озвучил формулу следующего масштабного обмена пленными17:45
- Обмен пленными: Порошенко с послом Франции срочно вылетели на Донбасс17:33
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України16:57
- В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО07:38
- “Необходима двойка”: “шестерка” Кремля Захарченко рассказал, что нужно сделать Киеву, чтобы Кремль прекратил эскалацию на Донбассе07:23
- Суд приговорил террористов к смертной казни за убийство солдат срочной службы в 2014 году07:15
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры21:20
- Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП21:01
- В СБУ рассказали, сколько украинцев остается в застенках боевиков20:47
- "Власти" "днр" сделали невыездными жителей ОРДО, получивших кредиты в местном "банке", - ИС20:34
- Чим загрожує несплата “рекомендованих платежів”: кожен має знати20:15
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно21:16
- ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК: ПУТЬ К УСПЕШНОЙ УКРАИНЕ – МИР И РАЗВИТИЕ!11:47
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Начало краха олигархата в Украине: жесткая заява Шепелева о Турчинове