- Срочная новость: сегодня власть еще повысит тарифы на электроэнергию12:29
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Украину погрузили в СССР: стукачество и тюрьма за нелюбовь к солнцеликому Главнокомандующему11:31
- Как встретить год Желтой Земляной Собаки, чтобы он был удачным?11:14
- Такси на Новый год станет невиданной роскошью, появились тарифы08:51
- Война на Донбассе: эксперты назвали сценарии событий для 2018 года07:47
- Суд приговорил террористов к смертной казни за убийство солдат срочной службы в 2014 году07:15
- Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции 21:40
- Жители каких регионов заплатят за отопление больше всех: названы цифры21:20
- Пьяный священник на Mercedes устроил в Ивано-Франковске ДТП21:01
Такси на Новый год станет невиданной роскошью, появились тарифы
На протяжении нескольких праздничных дней низкие тарифы действовать не будут — как столичные службы такси, так и частники намереваются хорошо заработать на повышенном спросе.
Уже сейчас столичные службы такси повысили цены на 5–10%, а в новогоднюю ночь к базовому тарифу прибавят все 100%. Глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк рассказал, что это обычное дело перед праздниками.
«Обычно повышенный тариф применяется не только в новогоднюю ночь, а еще с обеда 31 декабря и до конца дня 2 января», — рассказал он. Однако, по его словам, в этом году на рынке такси все будет сложнее, поскольку появились Uber и Yandex с автоматизированным расчетом стоимости и коэффициентами.
Эти службы весьма популярны и они будут иметь влияние на рынок, поэтому сильно завышать или занижать цены не получится.
Однако точные тарифы пока неизвестны — службы такси их еще не согласовали, и конкретный решений по поводу того, насколько и когда повышать стоимость поездок не имеется.
«С 31-го на 1-е повысим вдвое, а 2 января, скорее всего, будет действовать полуторный тариф. Но с какого времени включается повышенный тариф, мы не знаем», — рассказал оператор в службе такси «Панда».
Источник Важные новости
Теги: Донбасс, такси, тарифы, Новый год
- В Киеве запустили такси «для богатых»
- Операция «Такси»: без права на пассажиров
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Краматорск в шоке
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР12:11
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря10:01
- Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными. ВИДЕО09:50
- 68% вимушених переселенців готові відбудовувати окуповані території після їх повернення до України09:26
- Почти 70 освобожденных пленных решили остаться у «фашистов»09:20
- В «ДНР» готовят видеорепортажи о «грубом срыве перемирия»09:14
- Из штаба АТО пришла хорошая новость08:58
- «Глава ДНР» Захарченко в пьяном угаре «наехал» на заправщика08:23
- Порошенко назвал условие обмена пленных россиян. ВИДЕО08:04
- Срочная новость: сегодня власть еще повысит тарифы на электроэнергию12:29
- В зоне АТО уничтожен воевавший за "ру***ий мир" экс-"регионал" Роман Бондарец: опубликовано фото ликвидированного боевика "ДНР12:11
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Украину погрузили в СССР: стукачество и тюрьма за нелюбовь к солнцеликому Главнокомандующему11:31
- Как встретить год Желтой Земляной Собаки, чтобы он был удачным?11:14
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 декабря10:01
- Помог Путин. Как прошел большой обмен пленными. ВИДЕО09:50
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- Если хочешь, чтобы желания исполнялись09:28
- Серотонин: гормон радости и счастья. Как восполнить его нехватку08:24
- Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении07:43
- В эти дни 2018 года ни в коем случае нельзя выходить замуж07:34
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України