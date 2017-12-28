Такси на Новый год станет невиданной роскошью, появились тарифы

28.12.2017 08:51

На протяжении нескольких праздничных дней низкие тарифы действовать не будут — как столичные службы такси, так и частники намереваются хорошо заработать на повышенном спросе.

Уже сейчас столичные службы такси повысили цены на 5–10%, а в новогоднюю ночь к базовому тарифу прибавят все 100%. Глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк рассказал, что это обычное дело перед праздниками.

«Обычно повышенный тариф применяется не только в новогоднюю ночь, а еще с обеда 31 декабря и до конца дня 2 января», — рассказал он. Однако, по его словам, в этом году на рынке такси все будет сложнее, поскольку появились Uber и Yandex с автоматизированным расчетом стоимости и коэффициентами.

Эти службы весьма популярны и они будут иметь влияние на рынок, поэтому сильно завышать или занижать цены не получится.

Однако точные тарифы пока неизвестны — службы такси их еще не согласовали, и конкретный решений по поводу того, насколько и когда повышать стоимость поездок не имеется.

«С 31-го на 1-е повысим вдвое, а 2 января, скорее всего, будет действовать полуторный тариф. Но с какого времени включается повышенный тариф, мы не знаем», — рассказал оператор в службе такси «Панда».

Источник Важные новости