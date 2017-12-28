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У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году

28.12.2017 17:34
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У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году

В 2018 году Россия будет добиваться введения особого статуса для Донбасса. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса», — заявил Грызлов.

Он отметил, что в сфере безопасности Россия будет настаивать на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что обмен пленными между на Донбассе пройдет 27 декабря.

«Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле «306 на 74″… Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний», — сказал он.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подтвердила дату обмена пленными.

«27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство», — написала она в понедельник в фейсбуке.

Источник novyny24.com.ua.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Верховная Рада, план, ДНР, Захарченко, Минские договоренности
 
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