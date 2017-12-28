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Украинцы могут делать денежные переводы через «Укрпочту»
Нацбанк разрешил «Укрпочте» осуществлять денежные переводы Теперь почтовый оператор является участником международных и внутригосударственных платежных систем. Эта мера призвана облегчить доступ к денежным переводам жителям сельской местности и отдаленных уголков страны, сообщает zi.dn.ua.
Еще совсем недавно политика Национального банка Украины в отношении «Укрпочты» как части финансовой системы была диаметрально противоположной.
«Нам достаточно государственных игроков в банковском секторе как таковом», – заявил в ходе встречи с региональными журналистами заместитель головы НБУ Роман Борисенко.
Появление еще одного финансового учреждения на банковском рынке будет способствовать здоровой конкуренции. На сегодняшний день на территории Украины ведут финансовую деятельность восемьдесят шесть банков. Из них тридцать восемь с иностранным капиталом.
Переводы через отделения «Укрпочты» можно осуществлять только в национальной валюте и без открытия счетов.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, Национальный банк, Укрпочта, денежный перевод
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