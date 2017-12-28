Украину погрузили в СССР: стукачество и тюрьма за нелюбовь к солнцеликому Главнокомандующему

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В парламенте зарегистрирован законопроект №7425 о коллаборационизме, проще говоря «о врагах народа». Если депутаты поддержат этот документ, то таковым можно стать за организацию политических митингов и пикетов, агитацию среди учеников и студентов, за препятствование мероприятиям, которые избавляют Украину от энергетической зависимости. Под закон могут попасть даже журналисты, которые, по мнению новой комиссии, формируют в СМИ искаженную картину мира. Эксперты: это прямое нарушение прав человека, сообщает novyny24.com.ua.
Будут стучать в комиссию
Среди авторов закона «о врагах народа» представители «Народного фронта» Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Иван Лапин, Николай Величкович, Дмитрий Тымчук, Олег Медуница и др. Авторы предлагают считать врагами народа не только тех, кто воевал на стороне так называемых ДНР/ ЛНР, работал в «органах власти республик» или занимался диверсионной или экстремистской деятельностью. Даже если вы организовали митинг против власти или усомнились в том, что Украина может перестать быть энергетически зависимой, — это уже приговор. Равно как и если «вели информационно-психологическую войну, формировали через СМИ искаженную картину мира», размещали в соцсетях высказывания, которые комиссия сочтет призывом к поддержке врага.
Причем заниматься неблагонадежными гражданами будет специально созданная президентом комиссия из 50 человек, члены которой пройдут проверку в СБУ и Службе внешней разведки. Им дадут широкие права: они смогут собирать информацию о подозрительных, по их мнению, личностях, подавать по ним запросы в официальные органы, даже проводить осмотр места и вещей этого человека, назначать экспертизы. А самому члену комиссии и его семье СБУ и Нацполиция положены охрана и зарплата. Как сказал «Вестям» один из авторов проекта Олега Медуница, точной суммы пока нет: «Это еще предстоит решить».
Проверку комиссия будет проводить и по обращению граждан — если им покажется, что кто-то ведет себя подозрительно
Объект обязаны будут известить о начале проверки, а также предоставить ему или его представителю все полученные материалы. Фамилии неблагонадежных будут предавать публичности на сайте президента.
Для кого закон
Сейчас в Украине действует ст. 109 УК, по которой и выносят приговоры тем, кто ведет подрывную деятельность. Например, в Закарпатье условный срок получил местный музыкант, который вместе с так называемыми пересечниками собирался выйти на митинг и в закрытой группе «Пересічка Ужгород» вел обсуждение. В частности, он написал, что пора брать в руки оружие. По этой же статье судят и тех, кто воевал на стороне боевиков. А во Львовской области осудили местного жителя, который собирался заложить взрывчатку под железнодорожные пути. И таких приговоров в реестре немало. К чему вводить еще некую комиссию, которая станет выяснять лояльность каждого к власти?
«Комиссия не будет наказывать таких коллаборационистов, но бороться с ними нужно. Эти люди не будут иметь права устраиваться на работу в госорганы или заниматься политикой. Это такая черная метка для человека. Ведь у нас тысячи обращений от граждан, которые сообщают, что в органах власти работают чиновники-коллаборационисты, полно их и среди политиков», — считает Олег Медуница.
По словам адвоката Ростислава Кравца, в большинстве случаев такие дела строятся на чистосердечном признании подозреваемых, которое зачастую получают с помощью давления: «Думаю, 99% таких дел построены на чистосердечном признании человека, которое получили явно под давлением. Потому что иначе доказать вину человека невозможно. Если у нас проголосуют подобный закон, то получится как с декоммунизацией, где за цитаты Ленина студентов начнут наказывать. Это как «тройки» в 30-е годы или комиссия по морали. Такие законы на самом деле нарушают право человека на высказывание своей точки зрения, нарушают права и свободы человека и Конституцию».
Политолог Андрей Золотарев думает, что такие законы пишут представители политической силы, у которой просто нет уже будущего: «Это тот случай, когда политика превращается в бесноватость. Ведь в коллаборационисты можно записать 80% населения только за их сегодняшнее отношение к Раде. Такие законы — это судорожное трепыхание политиков, которые чувствуют, что земля уходит у них из-под ног. Им стоит помнить, что закручивание гаек приводит к срыву резьбы».
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, СССР, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, Порошенко, Нацполиция
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