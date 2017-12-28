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В Днепре разгорелся скандал вокруг продажи открыток с символикой России: опубликованы фото
28.12.2017 13:32
В одном из магазинов Днепра были обнаружены открытки с российским флагом и поздравлением с "Днем защитника отечества 23 февраля". Об этом говорится в сообщении на странице Facebook движения С14, передает apostrophe.ua.
"28 декабря С14 в магазине Вэл Март, ТЦ Дафи, бульвар Зоряный 1А, были обнаружены листовки с российским триколором и поздравления с "23 февраля". Все открытки с триколарами и поздравление с "Днем защитника отечества" были изъяты и будут утилизированы", - говорится в сообщении.
"А кто такое покупает и зачем?!" "Хватает же наглости", "Они бахнутые?" – недоуменно вопрошают пользователи социальной сети в комментариях.
Теги: Россия, Донбасс, магазин, 23 февраля, Днепр, символика
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