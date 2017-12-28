В Днепре разгорелся скандал вокруг продажи открыток с символикой России: опубликованы фото

28.12.2017 13:32

В одном из магазинов Днепра были обнаружены открытки с российским флагом и поздравлением с "Днем защитника отечества 23 февраля". Об этом говорится в сообщении на странице Facebook движения С14, передает apostrophe.ua.

"28 декабря С14 в магазине Вэл Март, ТЦ Дафи, бульвар Зоряный 1А, были обнаружены листовки с российским триколором и поздравления с "23 февраля". Все открытки с триколарами и поздравление с "Днем защитника отечества" были изъяты и будут утилизированы", - говорится в сообщении.

"А кто такое покупает и зачем?!" "Хватает же наглости", "Они бахнутые?" – недоуменно вопрошают пользователи социальной сети в комментариях.