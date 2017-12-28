Внешние долги накрывают: Украина входит в зону дефолта

28.12.2017 21:04

В 2018- 2019 годах Украину ожидает высокий риск дефолта из-за необходимости выплачивать колоссальный государственный долг. Об этом 27декабря на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает novyny24.com.ua.

По его словам, если Украине не удастся привлечь средства в экономику, ей придется отдавать по долгам до половины бюджета. «Без денег МВФ, а с ними связаны и деньги Европейского союза напрямую, Украина, если не в 18-м, то в 19-м годах будет вынуждена объявить дефолт государственного бюджета. Потому что на 2018-2020 годы выпадает пик внешнедолговых выплат по формуле 20+5. То есть $20 млрд за три года мы должны выплатить как гарантированный государством долг и еще $5 млрд висит на госпредприятиях. Если они не смогут самостоятельно оплачивать, долги придется выплачивать из государственного бюджета», – сказал экономист.

Он отметил, что без новых валютных вливаний Украина захлебнется. «Если в этот период у нас не будет новых валютных вливаний, то представьте себе по запланированному курсу 30 гривен за доллар, какие суммы будет нужно вынимать из государственного бюджета, чтобы обслуживать внешний долг. Это будет примерно треть или даже половина расходной части государственного бюджета. Что приведет к ситуации дефолта», – предупреждает экономист.