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Цена за доллар побила прошлогодний рекорд

29.12.2017 13:49
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Цена за доллар побила прошлогодний рекорд

Эксперты прогнозируют значительное подорожание валюты, сообщает zi.dn.ua.

Со вчерашнего дня Национальный банк Украины установил такой курс на валюты: за 1 доллар США – 28,06 гривен, за 1 евро – 33,24 гривны, 1 российский рубль – 4,86 грн.

За последнее время доллар вырос на 12 копеек. Таким образом американская валюта преодолела психологическую отметку в 28 гривен. Такую сумму, установленную официально, за валюту просили в начале 2015 года. В этом году по дороговизне доллар побил прошлый рекорд.

Такой курс официально, как сказано на сайте НБУ, будет держаться до 3 января.

Но, как прогнозируют эксперты, это еще не предел. В 2018 году доллар будет только дорожать. Финансисты уверены, что отметка «перешагнет» 29,5 гривен. Кроме того, в принятом Верховной Радой бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл.



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, доллар, валюта, Национальный банк, обмен валют, Верховная Рада
 
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