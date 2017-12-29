Если не вернутся российские наблюдатели, может начаться кровопролитие

29.12.2017 12:50

Отзыв российских военных из СЦКК может стать очередным этапом эскалации отношений между Украиной и Россией.

Об этом в интервью телеканалу ТРК “Украина” заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает Укринформ.

“Я убежден, что это не совсем хорошее политическое решение Москвы отозвать этих офицеров. Это как очередной этап эскалации и напряженности отношений между Украиной и Россией”, — сказал Грицак.

Он считает, что для Украины целесообразно вернуть российских военных в СЦКК.