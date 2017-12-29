Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!

29.12.2017 19:36

Ось вам трішки цікавої інформації!

Є така чудова людина — Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!

Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець».

В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню… Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).

А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д… Цікаво ЧОМУ?

Источник newsday.