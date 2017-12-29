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Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!

29.12.2017 19:36
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Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!

Ось вам трішки цікавої інформації!
Є така чудова людина — Швайко Віталій Юрійович, його вчора Ірина Геращенка та Петро Порошенко витягли з плену ЛНР! Але є одна проблема!
Цей Віталій з 2014 року, знаходить в базі «Миротворець».
В 2014 році, він активно підтримував Росію та ЛНР! Віталій хотів щоб у ЛНР швидше Рубль замінив Гривню… Але Віталія поліція ЛНР кинули за грати(за корупцію).
А коли прийшов час обміну полоненими він чомусь одразу полюбив Україну і захотів повернутися до Укров, Фашистів, Хунти і т.д… Цікаво ЧОМУ?

Источник newsday.



Теги: Донбасс, освобождение, плен, проблема, ЛНР
 
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