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Известный чиновник в Николаеве пытался дать взятку Савченко

29.12.2017 13:04
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Известный чиновник в Николаеве пытался дать взятку Савченко

Галайко стал 9 424 коррупционером, которого силовики задержали за текущий 2017 год. Он пытался дать внушительную взятку николаевскому губернатору за продление трудового контракта, но затея провалилась, и чиновник был пойман с поличным прямо на месте. О громком инциденте в Facebook сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает "Диалог.UA".

Так, директор "международного аэропорта Николаев" Михаил Галайко намеревался дать крупную взятку губернатору Николаевщины Алексею Савченко и был пойман с поличным. Сумма, которую занес в "высокий кабинет" Галайко – 700 тысяч гривен.

Правоохранители также выяснили происхождение данных денег и оказалось, что Галайко взял "откат" за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн. от руководителя ООО "Автомагистраль".



Теги: Донбасс, Луценко, Николаев, коррупция, губернатор, взятка
 
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