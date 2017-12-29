Корпус завода Арсенал в Киеве продают под застройку

29.12.2017 15:09

Стартовая цена лота составит 561 млн гривен. Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, на продажу выставили корпус №4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", – сказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.

Согласно данным Госреестра, собственником завода Арсенал является ГКАУ. Сейчас основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал завода Арсенал составляет 137,7 млн гривен.