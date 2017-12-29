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Корпус завода Арсенал в Киеве продают под застройку
Стартовая цена лота составит 561 млн гривен. Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Так, на продажу выставили корпус №4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.
"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", – сказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.
Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.
Согласно данным Госреестра, собственником завода Арсенал является ГКАУ. Сейчас основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.
Уставный капитал завода Арсенал составляет 137,7 млн гривен.
Теги: Донбасс, Киев, аукцион, завод, застройка, арсенал
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- Корпус завода Арсенал в Киеве продают под застройку15:09
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